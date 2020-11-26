«Динамо» М – «Локомотив»: ставка Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Динамо» Москва – «Локомотив».
Ставка: победа «Динамо» за 2.53.
«Обе команды проиграли свои предыдущие в матчи. Но если «Локомотив» в Минске всё-таки вымучил очко, то москвичей в Хельсинки размазали по льду. С другой стороны, бело-голубых, что называется, «сбили на взлёте». Тогда как минское поражение «железнодорожников» стало четвёртым в пяти последних матчах. А единственная победа оказалась домашней над рижским «Динамо», о котором сейчас говорят либо хорошо, либо никак.
То есть у динамовцев что-то в одночасье рухнуло, тогда как у ярославцев где-то сбоит на постоянной основе. Думается, что это может стать решающим фактором при прочих равных. Потому что единомоментно рухнувшее Крикунов, вне всякого сомнения, тут же поправит, пусть даже брутальным методом. А в «Локомотиве» ситуацию исправить пока не удаётся, команда почти перестала забивать, и это видится чреватым.
В этой ситуации даже нет смысла заглядывать в статистику личных встреч, чтобы добровольно не дезинформироваться. Значение будут иметь конкретные и сиюминутные плюсы и минусы, и один минус у «Локомотива» является крайней важным.
Поэтому мне видится домашняя победа «Динамо». Причём в основное время, и счёт будет что-нибудь вроде 3:1», — сказал Лебедев.
- 26 ноября 2020
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:57
-
08:55
-
08:45
-
08:30