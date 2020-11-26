«Динамо» М – «Локомотив»: ставка Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Динамо» Москва – «Локомотив».



Ставка: победа «Динамо» за 2.53.



«Обе команды проиграли свои предыдущие в матчи. Но если «Локомотив» в Минске всё-таки вымучил очко, то москвичей в Хельсинки размазали по льду. С другой стороны, бело-голубых, что называется, «сбили на взлёте». Тогда как минское поражение «железнодорожников» стало четвёртым в пяти последних матчах. А единственная победа оказалась домашней над рижским «Динамо», о котором сейчас говорят либо хорошо, либо никак.



То есть у динамовцев что-то в одночасье рухнуло, тогда как у ярославцев где-то сбоит на постоянной основе. Думается, что это может стать решающим фактором при прочих равных. Потому что единомоментно рухнувшее Крикунов, вне всякого сомнения, тут же поправит, пусть даже брутальным методом. А в «Локомотиве» ситуацию исправить пока не удаётся, команда почти перестала забивать, и это видится чреватым.



В этой ситуации даже нет смысла заглядывать в статистику личных встреч, чтобы добровольно не дезинформироваться. Значение будут иметь конкретные и сиюминутные плюсы и минусы, и один минус у «Локомотива» является крайней важным.



Поэтому мне видится домашняя победа «Динамо». Причём в основное время, и счёт будет что-нибудь вроде 3:1», — сказал Лебедев.

«Динамо» — «Локомотив». Прогноз: Крикунов встряхнёт москвичей после 1:6, Паскуале выручит Лишь в одной из 11 предыдущих очных встреч соперники забили больше пяти шайб.