«Байер» — «Хапоэль»: прогноз Эльвина Керимова на игру Лиги Европы

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 4-го тура группового раунда Лиги Европы сезона-2020/2021 «Байер» — «Хапоэль».



Ставка: «Байер» забьёт в обоих таймах за 1.64.



«От игры «Байера» получаешь эстетическое удовольствие. Потеряв летом Хаверца и Фолланда, леверкузенцы продолжили играть зрелищно и эффективно в атаке. И всё благодаря подходу Петера Боша — прессинг, разнообразная позиционная игра в атаке, постоянное давление на соперника — это то, почему «Байер» интересен даже нейтральному зрителю.



В первом матче этих команд «Байер» победил в красивом матче 4-2. «Хапоэль» — контратакующая команда, которая может наказывать соперников за ошибки. Так было в игре со «Славией», когда израильтяне победили 3-1. Но сейчас «Хапоэль» в плохой форме — команда Йозефа Абукасиса не выигрывает уже шесть матчей во всех турнирах (три ничьи и три поражения).



Леверкузенцы ведут борьбу со «Славией» за первое место в группе, поэтому им нужна победа. Вот уже четыре матча подряд «Байер» забивает в обоих таймах (14 голов за 4 игры). Я думаю, что с «Хапоэлем» команда Боша снова сыграет результативно. Мой прогноз — «Байер» забьёт в обоих таймах за 1.64», — сказал Керимов.