Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Байер» — «Хапоэль»: прогноз Эльвина Керимова на игру Лиги Европы

«Байер» — «Хапоэль»: прогноз Эльвина Керимова на игру Лиги Европы
Ставки / Прогнозы 0

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 4-го тура группового раунда Лиги Европы сезона-2020/2021 «Байер» — «Хапоэль».

Ставка: «Байер» забьёт в обоих таймах за 1.64.

«От игры «Байера» получаешь эстетическое удовольствие. Потеряв летом Хаверца и Фолланда, леверкузенцы продолжили играть зрелищно и эффективно в атаке. И всё благодаря подходу Петера Боша — прессинг, разнообразная позиционная игра в атаке, постоянное давление на соперника — это то, почему «Байер» интересен даже нейтральному зрителю.

В первом матче этих команд «Байер» победил в красивом матче 4-2. «Хапоэль» — контратакующая команда, которая может наказывать соперников за ошибки. Так было в игре со «Славией», когда израильтяне победили 3-1. Но сейчас «Хапоэль» в плохой форме — команда Йозефа Абукасиса не выигрывает уже шесть матчей во всех турнирах (три ничьи и три поражения).

Леверкузенцы ведут борьбу со «Славией» за первое место в группе, поэтому им нужна победа. Вот уже четыре матча подряд «Байер» забивает в обоих таймах (14 голов за 4 игры). Я думаю, что с «Хапоэлем» команда Боша снова сыграет результативно. Мой прогноз — «Байер» забьёт в обоих таймах за 1.64», — сказал Керимов.

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020