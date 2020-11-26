ЦСКА — «Фейеноорд»: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги Европы в Москве

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч ЦСКА — «Фейеноорд» в 4-м туре группового этапа Лиги Европы сезона-2020/2021.
Ставка: победа ЦСКА за 1.92.
«Армейцы» потерпели довольно обидное поражение в матче в Нидерландах. Знаю, что оно точно обидное для команды, для тренера. И есть желание большое — поквитаться с «Фейеноордом».
Были вопросы у ЦСКА по поводу травмированных игроков, подозрительных ситуаций. Виктор Гончаренко на все вопросы ответил. И я так понимаю, что сегодня у ЦСКА под вопросом только Дзагоев. Но это не определяющий футболист в команде на данный момент.
«Фейеноорд» получил определённую подпитку энтузиазмом после первой игры с ЦСКА: они выиграли два подряд матча в голландском чемпионате. Но, мне кажется, даже в первой игре у ЦСКА были шансы склонить чашу весов на свою сторону, если бы использовали моменты. И в принципе обо всех последних матчах ЦСКА мы можем сказать одно и то же: если бы использовали моменты, то выиграли. Это касается и матчей в Лиге Европы, и в чемпионате России.
Я надеюсь, что ЦСКА сегодня моменты использует. 1.92 — коэффициент на чистую победу ЦСКА. Учитывая имеющуюся информацию об энтузиазме в команде, о том, что она выйдет не отбывать повинность, а играть в футбол, думаю, такая ставка имеет право на жизнь», — сказал Андронов.
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