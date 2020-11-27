«Кристал Пэлас» — «Ньюкасл»: прогноз и ставка на матч 10-го тура АПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Ньюкасл».

Ставка: «Кристал Пэлас» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за 2.09.

Ноябрьская международная пауза, судя по всему, на пользу «орлам» не пошла. В матче прошлого тура они гостили у одного из аутсайдеров «Бёрнли» и уступили с минимальным счётом. Впрочем, у «Ньюкасла» возвращение в клубный футбол тоже не задалось, они принимали лондонский «Челси» в прошлом туре и справедливо уступили (0:2).



В турнирной таблице АПЛ чёрно-белые опустились на 15-ю строчку, перед 10-м туром у них в активе всего 11 баллов. Отрыв от зоны вылета, правда, существенный — целых семь очков, а высокая плотность позволяет подняться в топ-10 при одной удачной серии. Однако с такой нестабильной игрой рассчитывать на это не приходится.



Тяжело «сорокам» будет добиться успеха и в предстоящем поединке. Состав, конечно, у них наклёвывается вполне боевой: Сент-Максимен и Джонджо Шелви в порядке, ожидается возвращение Каллума Уилсона. Отбиться и убежать или поймать стандарт эти ребята способны. Только вот статистика личных встреч против.



Дело в том, что за пять последних выездов в гости к «Кристал Пэлас» «Ньюкасл Юнайтед» ни разу не выиграл и потерпел два поражения при восьми пропущенных мячах. «Орлы» же и в текущем сезоне неплохо играют в родных стенах. Всего одно поражение при семи забитых мячах за четыре домашних матча.



Хотя ждать большого количества голов в предстоящей битве мы бы всё же не стали. Соперники в среднем за игру не забивают больше одного гола. На наш взгляд, при таких раскладах можно проверить 1Х + тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 2.09. Статистика личных встреч поддерживает данный вариант. В семи последних очных противостояниях соперники на двоих забили ровно семь голов. Маловато будет.