«Сассуоло» — «Интер»: прогноз Александра Аксёнова на матч чемпионата Италии

Комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на матч 9-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Сассуоло» — «Интер».



Ставка: тотал больше 3 гола за 1.66.



«Помним, «Сассуоло» очень здорово начал этот сезон – команда идет в лидерах вместе с «Миланом», показывает результативный футбол, а тренер Де Дзерби считается чуть ли не самым перспективным, что его чуть ли не в «Барселону» в прошлом сезоне приглашали. Словом, «Сассуоло» хорош, там есть тройка нападения Беррарди – Капуто – Бога, есть сбалансированный состав, есть тренерские идеи, которые реализуются на футбольном поле.



«Интер» тоже обладает мощнейшим составом, который превосходит состав «Сассуоло», но у него нет игровой стабильности. Конте прекрасно понимает, чего он хотел бы видеть от своих игроков, но пока это работает через раз. Мы видим, что в Лиге чемпионов была очередная осечка с мадридским «Реалом» — по большому счету «Интер» вообще ничего не показал. Мы видим, что в прошлом матче чемпионата Италии против «Торино» тоже были большие проблемы – сначала команда проигрывала 0:2, но в итоге победила 4:2 за счет мастерства нападающих.

«Интер» по составу «Торино» превзошел, с «Сассуоло» тоже должно быть так, но соперник сейчас хорош. Мы помним, что последние матчи «Интера» с «Сассуоло» заканчивались очень результативно – 3:3, 4:3. Мне кажется, что здесь должно быть нечто подобное, поэтому поставлю на то, что в матче «Сассуоло» — «Интер» будет больше трех забитых мячей".