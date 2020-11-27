«Кристал Пэлас» — «Ньюкасл»: прогноз Артура Петросьяна на матч 10-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 10-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Кристал Пэлас» — «Ньюкасл».
Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.70.
«Сложно от этой игры ждать чего-то экстраординарного. «Пэлас» ничего не показал в прошлом туре в игре с одной из слабейших в нынешнем сезоне команд АПЛ «Бёрнли» и заслуженно уступил 0:1. Если снова не сможет сыграть Заа, впереди «орлов», похоже, будет ждать та же бесперспективная тоска.
«Ньюкасл» тоже не забил ни в прошлом туре, ни в позапрошлом. К тому же куда-то подевалась в действиях «сорок» организация — уж слишком многое они стали позволять соперникам. Карл Дарлоу вообще лидирует в АПЛ по количеству сейвов. Страшно представить, где бы сейчас была команда, если бы не он», — сказал Петросьян.
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