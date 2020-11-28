«Эвертон» — «Лидс»: прогноз Ровшана Аскерова на матч 10-го тура чемпионата Англии

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч АПЛ «Эвертон» — «Лидс».

Ставка: ИТБ 1.5 гола «Эвертона» за 1.83.

«Дуэль Анчелотти и Бьелсы очень интересна и обещает быть принципиальной. От «Лидса» мало кто ждал чего-то сверхъестественного в этом сезоне после возвращения из Чемпионшипа. И он пока худо-бедно справляется с задачей удержаться в элите английского футбола.



А вот от «Эвертона» уже ожидали включения в борьбу за самые высокие места. И он даже возглавлял таблицу АПЛ. Сейчас он свалился на шестое место и уже трижды проигрывал. Подряд. Серией. Что наводит на мысль о кризисе в команде. Но не будем забывать, что эти неудачи связаны с отсутствием Ришарлисона и Хамеса. Получается, ровной скамейки у «Эвертона» нет. Сейчас оба ключевых игрока вернулись в строй. И в этом матче преимущество у хозяев».