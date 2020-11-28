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«Фонбет» дарит фрибеты 777 рублей в честь «Чёрной пятницы»

«Фонбет» дарит фрибеты 777 рублей в честь «Чёрной пятницы»
Ставки / Прогнозы 0

С приходом зимы наступает решающая пора в групповой стадии еврокубков, грядут жаркие баталии в Чемпионате КХЛ и стартует биатлонный сезон. В канун легендарной распродажи букмекерская компания Фонбет запускает акцию «Чёрная пятница». С 27 ноября по 29 ноября компания дарит беспроигрышную ставку каждому новому клиенту.

Скачайте приложение «Фонбет» на сайте, зарегистрируйтесь с промокодом BLACK и получите беспроигрышную ставку номиналом 777 рублей. Используйте бонус на любое событие в течение пяти дней. Даже если ставка не сыграет, 777 рублей вернутся на счет. Полные условия акции доступны на сайте компании.

Успейте получить всё от «Чёрной пятницы» с «Фонбет»!

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