«Фонбет» дарит фрибеты 777 рублей в честь «Чёрной пятницы»
С приходом зимы наступает решающая пора в групповой стадии еврокубков, грядут жаркие баталии в Чемпионате КХЛ и стартует биатлонный сезон. В канун легендарной распродажи букмекерская компания Фонбет запускает акцию «Чёрная пятница». С 27 ноября по 29 ноября компания дарит беспроигрышную ставку каждому новому клиенту.
Скачайте приложение «Фонбет» на сайте, зарегистрируйтесь с промокодом BLACK и получите беспроигрышную ставку номиналом 777 рублей. Используйте бонус на любое событие в течение пяти дней. Даже если ставка не сыграет, 777 рублей вернутся на счет. Полные условия акции доступны на сайте компании.
Успейте получить всё от «Чёрной пятницы» с «Фонбет»!
- 28 ноября 2020
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