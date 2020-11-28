«Арсенал» Тула — «Зенит»: прогноз Павла Городницкого на матч 16-го тура РПЛ

Блогер Павел Городницкий дал прогноз на матч 16-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Арсенал» Тула — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» + тотал меньше 4.5 мяча за 1.77.

«В этом сезоне легче всего давать прогнозы на матчи «Арсенала» – там все крайне предсказуемо. У Тулы чудовищная оборона (вторая с конца), всего три победы за весь первый круг (самая звонкая – над «Динамо») и актуальная четырехматчевая безвыигрышная серия – пока не помогло даже приглашение Парфенова.



Логично взять стандартную победу «Зенита»: питерский клуб забивает «Арсеналу» уже шесть матчей подряд и выиграл три последние очные встречи, но! Важно помнить про тотал. У «Зенита» в последних 10 гостевых играх тотал больше 3 пробивался всего один раз. Поэтому разумно влепить двойную ставку: победа питерцев плюс тотал меньше 4.5.



Какие еще есть аргументы в пользу этого выбора? Во-первых, «Зениту» надо исправляться после «Лацио» и догонять ЦСКА. Во-вторых, Семак постарается сберечь силы (это к вопросу о маленьком тотале). В-третьих, даже скамейка «Зенита» сильнее, чем основная обойма «Арсенала».



Отчасти смущает, что у «Зенита» минимум защитников на эту игру (Прохин, Чистяков и Мусаев), но с Тулой должны справиться и они».