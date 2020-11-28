«Ростов» — «Динамо»: прогноз Александра Бубнова на матч 16-го тура РПЛ
Экс-игрок «Спартака», а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 16-го тура чемпионата России «Ростов» — «Динамо», который состоится 28 ноября в Ростове-на-Дону.
Ставка: победа «Ростова» за 3.00, тотал меньше 2.5 мяча за 1.58.
«Ростовчане неделю назад уверенно обыграли «Рубин» и в приподнятом расположении духа примут «Динамо», которое могут потеснить с четвертого места в турнирной таблице чемпионата России. Закрепиться вверху таблицы важно и тем, и другим, но ставлю на хозяев. Динамовцам в последних турах несколько раз повезло, а «Ростов» на своём поле очень редко пропускает. Думаю, большого количества голов не увидим, но команда Валерия Карпина всё же окажется сильнее».
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