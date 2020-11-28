«Арсенал» — «Зенит»: во сколько начало матча РПЛ, где будет трансляция
28 ноября состоится матч 16-го тура чемпионата России «Арсенал» Тула — «Зенит». Начало — в 14:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».
Букмекеры считают фаворитом гостей: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.59. Успех тульского клуба оценён букмекерами в 6.35. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.20.
Букмекеры считают, что матч РПЛ «Арсенал» Тула — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.66. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.95, на пенальти — за 2.45, на удаление — за 3.20.
«Арсенал» — «Зенит». Прогноз: Семаку и Дзюбе не до РПЛ, бой с «Брюгге» за евровесну важнее
Выезд в Бельгию — последний шанс сохранить лицо в еврокубках. Состав в Туле вряд ли будет оптимальным.
- 28 ноября 2020
-
08:40
-
08:25
-
08:20
-
08:00
-
07:45
-
07:30
-
07:00
-
01:00
-
00:00
- 27 ноября 2020
-
23:00
-
22:14
-
22:00
-
21:49
-
21:01
-
21:00
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:04
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:55
-
09:20
-
08:40
-
08:20
-
08:00
-
07:13
- 26 ноября 2020
-
23:11
-
22:49
Партнерский контент