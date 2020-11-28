«Арсенал» — «Зенит»: во сколько начало матча РПЛ, где будет трансляция

28 ноября состоится матч 16-го тура чемпионата России «Арсенал» Тула — «Зенит». Начало — в 14:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».

Букмекеры считают фаворитом гостей: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.59. Успех тульского клуба оценён букмекерами в 6.35. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.20.



Букмекеры считают, что матч РПЛ «Арсенал» Тула — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.66. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.95, на пенальти — за 2.45, на удаление — за 3.20.