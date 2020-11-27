«Арсенал» — «Зенит». Прогноз: Семаку и Дзюбе не до РПЛ, бой с «Брюгге» за евровесну важнее

28 ноября состоится матч 16-го тура чемпионата России «Арсенал» Тула — «Зенит». Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.59. Успех тульского клуба оценён букмекерами в 6.35. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.20.

Букмекерские коэффициенты на матч РПЛ «Арсенал» Тула — «Зенит» 28 ноября 2020 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Арсенал» Тула — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.66. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16.

Анализ и прогноз матча 16-го тура чемпионата России «Арсенал» — «Зенит» (28.11.2020)

Ноябрьская международная пауза завершена, сборные теперь вернутся не скоро. Впрочем, скучать по ним времени нет, уже вернулись национальные первенства и еврокубки. В Лиге чемпионов и Лиге Европы отыграли четвёртый тур, а в Российской Премьер-Лиге миновал первый круг.

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Программа 16-го тура чемпионата России откроется 28 ноября сразу четырьмя поединками. В самом раннем из них тульский «Арсенал» сыграет с действующим чемпионом страны — санкт-петербургским «Зенитом». Встреча начнётся в 14:00 мск и пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле.



Первый круг туляки провалили. За 13 игр под руководством Сергея Подпалого они добыли только 12 очков, одержав лишь три победы. Перед 14-м туром команду возглавил Дмитрий Парфёнов, персона в отечественном футболе известная, но пока результаты даже не думают улучшаться.



Под руководством украинского специалиста «пушкари» провели две игры. Сперва на своём поле не смогли дожать аутсайдера волгоградский «Ротор». Хотя играли больше тайма в большинстве (1:1). А затем уступили на выезде с минимальным счётом московскому «Локомотиву». Хотя москвичи тоже остались в меньшинстве в конце первого тайма.

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После 15-го тура «Арсенал» располагается на 13-й строчке в чемпионате России, аккурат в зоне стыков. А ведь состав вполне крепкий. Отрыв от зоны вылета составляет всего пять пунктов, а до топ-8 не хватает целых 11. С такими скромными показателями даже в родной Туле рассчитывать на подарок от «Зенита» будет трудно.



Впрочем, петербуржцы и сами в последнее время выглядят уставшими. Работать на два фронта им очень тяжело, поскольку вариантов на скамейке практически нет. Результаты неутешительные как во внутреннем первенстве, так и на европейской арене.



В родной РПЛ команда Сергея Семака идёт на втором месте, уступая лидирующему ЦСКА один балл. Отрыв же от московского «Спартака», замкнувшего топ-3, — составляет два очка. Ситуация, конечно, вполне рабочая, до конца сезона ещё 15 матчей, и перестановок в таблице ещё будет предостаточно.

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Но вот в Лиге чемпионов сине-бело-голубые уже провалились. Вопрос только один — насколько? За четыре тура получилось набрать один-единственный балл. Отставание от «Боруссии» Дортмунд восемь пунктов, от «Лацио» — семь, а от «Брюгге» три. Даже теоретические шансы на плей-офф Лиги чемпионов упущены, а вот зацепиться за третью строчку ещё реально.



Следующая игра турнира у «Зенита» как раз в Бельгии, потребуется очень много сил, ведь этот поединок станет ключевым. Нужно побеждать любой ценой, иначе полный провал. Вполне возможно, что Сергей Семак сыграет в Туле в эконом-режиме. Благо что разница в классе, проблемы туляков и статистика личных встреч позволяют.



Дело в том, что в 11 последних матчах РПЛ с «Арсеналом» у петербуржцев целых восемь побед и одна ничья. При таких раскладах можно подумать над Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.66. Хозяевам с трудом даются голы в последнее время, а гости могут ограничиться одним-двумя. Состав наверняка получится полуторным.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Арсенал» Тула — «Зенит» 28 ноября 2020 года

У «Зенита» впереди ключевая игра на выезде в Лиге чемпионов. Вполне возможно, что в Туле Сергей Семак сыграет в эконом-режиме и побережёт нескольких ключевых исполнителей. Всё за петербуржцев: разница в классе, игровые и кадровые проблемы «Арсенала», даже статистика личных встреч. Но большого количества голов тут не ждём.



Ставка: «Зенит» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.66.