Кубок мира по биатлону, 1-й этап: где смотреть, какой канал покажет, когда начало

С 28 по 29 ноября в Контиолахти (Финляндия) пройдёт первый этап Кубка мира по биатлону. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований. Все гонки в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».



Биатлон. Кубок мира. Первый этап. Контиолахти, Финляндия

Расписание соревнований

28 ноября

13:00 мск — индивидуальная гонка, мужчины.

16:20 — индивидуальная гонка, женщины.



29 ноября

12:30 — спринт, мужчины.

15:40 — спринт, женщины.



В состав мужской сборной России на стартовые этапы Кубка мира вошли Александр Логинов, Матвей Елисеев, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Пётр Пащенко и Семён Сучилов. Однако Бабиков, у которого положительный тест на COVID-19, и контактировавший с ним Гараничев в Контиолахти не выступят.



В заявку женской команды были включены Светлана Миронова, Лариса Куклина, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Тамара Воронина и Анастасия Гореева.