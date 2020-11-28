Кубок мира по биатлону, 1-й этап: где смотреть, какой канал покажет, когда начало

С 28 по 29 ноября в Контиолахти (Финляндия) пройдёт первый этап Кубка мира по биатлону. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований. Все гонки в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
Биатлон. Кубок мира. Первый этап. Контиолахти, Финляндия
Расписание соревнований
28 ноября
13:00 мск — индивидуальная гонка, мужчины.
16:20 — индивидуальная гонка, женщины.
29 ноября
12:30 — спринт, мужчины.
15:40 — спринт, женщины.
В состав мужской сборной России на стартовые этапы Кубка мира вошли Александр Логинов, Матвей Елисеев, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Пётр Пащенко и Семён Сучилов. Однако Бабиков, у которого положительный тест на COVID-19, и контактировавший с ним Гараничев в Контиолахти не выступят.
В заявку женской команды были включены Светлана Миронова, Лариса Куклина, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Тамара Воронина и Анастасия Гореева.
- 28 ноября 2020
-
13:20
-
13:10
-
13:00
-
12:50
-
12:40
-
12:30
-
12:20
-
12:17
-
12:10
-
12:00
-
11:55
-
11:51
-
11:40
-
11:30
-
11:25
-
11:20
-
11:00
-
10:50
-
10:40
-
10:30
-
10:20
-
10:10
-
10:00
-
09:50
-
09:40
-
09:20
-
09:10
-
09:05
-
09:00
-
08:40
-
08:25
-
08:20
-
08:00
-
07:45
-
07:30