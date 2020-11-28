«Ахмат» — «Локомотив»: прогноз Евгения Ловчева на матч 16-го тура РПЛ

Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 16-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Ахмат» — «Локомотив».

Ставка: победа «Ахмата» за 2.35, обе забьют за 1.83.

«К большому сожалению, «Локомотив» меняет нападающих. Есть Эдер, есть Смолов. Однако сейчас играет человек, который выглядит лучше, чем они. Это Зе Луиш. Однако как таковую атакующую мощь «Локомотив» не проявляет. Когда был Алексей Миранчук, он всегда находился у чужой штрафной площади и мог забить. У москвичей все очень сложно с атакой.



«Ахмат» прибавляет. Здесь видна работа Андрея Талалаева. Кстати, во всех командах, в которые приходил Талалаев, работа эта видна. Я считаю его самым талантливым молодым тренером. Видно, что раскрепощен Бериша. Ему позволяется делать на поле все. Он в последнем матче забил два гола.



Думаю, что «Локомотив», который оставляет очень много сил в Лиге чемпионов, здесь будет не так настроен. Поэтому «Ахмат» победит».