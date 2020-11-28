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«Ростов» — «Динамо»: прогноз Алексея Андронова на матч 16-го тура чемпионата России

«Ростов» — «Динамо»: прогноз Алексея Андронова на матч 16-го тура чемпионата России
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Ростов» — «Динамо».

Ставка: обе забьют за 1.96.

«Думаю, мы не до конца понимаем, что такое «Динамо» Сандро Шварца. Пока, скорее всего, и не поймем. Наверное, только после зимнего перерыва, после сборов, которые он проведет, станут ясны тактические контуры этой команды. Большую роль сейчас играет энтузиазм. Все хотят показать себя новому тренеру.

В «Ростове» обновленная команда сейчас, которую Валерий Карпин подстраивает под свое видение.

Думаю, «Динамо» должно смело играть на таком выезде. Но «Ростов» должен понимать, что если он не забьет, то шансы на хоть сколько-нибудь удачный результат, даже на ничью, будут близки к нулю.

Жду атакующего футбола в этой игре. Самый хороший вариант ставки, на мой взгляд, «обе забьют» за 1.96».

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