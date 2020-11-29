«Нефтехимик» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Нижнекамске

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Нефтехимик» — «Трактор».
Ставка: победа «Трактора» с форой (-1.5) за 2.60.
«Вот и еще одна веселая страница нижнекамского хоккея была перевернута в предыдущем туре. По-разному проигрывал «Нефтехимик» в текущем сезоне, чаще цепляясь, иногда тихо булькая. Но вот чтобы отдать матч, в середине которого вел со счетом 4:1, такого вроде бы еще не было. И ведь у кого вел? У «Магнитки», которую нынче не пинает только ленивый. То есть, если после этого матча у магнитогорцев начнется творческий и игровой подъем, то можно будет констатировать, что его сделал им «Нефтехимик» из солнечного Татарстана.
А ведь «Трактор» запихать себе четыре шайбы за пол-матча не позволит. И за весь матч не позволит. Он ЦСКА и СКА нынче этого не позволяет, а уж «Нефтехимику» и подавно. Конечно, и забрасывать пачками, как делала «Магнитка», тоже не будет, но с его обороной этого и не надо. Пару-тройку шайбочек положит – и для двух очков этого хватит за глаза.
А может, и больше получится забить. Потому что после Магнитогорска настроение у нижнекамцев, сами понимаете, хоть в омут прыгай. И «Трактор» это настроение точно улучшать не станет, а вот еще больше изгадить может.
«Трактор» победит, спокойно, без нервного надрыва. В основное время и с преимуществом в парочку шайб».
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