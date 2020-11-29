«Спартак» — «Ротор»: прогноз Евгения Ловчева на матч 16-го тура чемпионата России в Москве

Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 16-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Спартак» — «Ротор».

Ставка: победа «Спартака» всухую за 2.18.

«Сомневаюсь, что «Спартак» победит всухую, но когда-то же защита красно-белых должна сыграть на ноль. Когда и где это делать, если не с «Ротором»? Еще и на своем поле.



«Спартак» победит в первом тайме. «Спартак» каждый раз выходит на игру заряженным. Всегда в первом тайме он создает больше моментов, чем во втором. У него лучше клеится игра в первой половине. «Спартак» вообще очень много побеждает в первых таймах. Поэтому я думаю, что сейчас он также выиграет первую 45-минутку.



Ну и мне кажется, что «Спартак» в целом должен обыгрывать «Ротор» на своем поле».