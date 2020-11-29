«Уфа» — «Тамбов»: прогноз Александра Бубнова на матч 16-го тура чемпионата России

Экс-игрок «Спартака», а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 16-го тура чемпионата России «Уфа» — «Тамбов», который состоится 29 ноября в Уфе.



Ставка: победа «Уфы» за 2.44, тотал меньше 2.5 мяча за 1.40.



«В прошлом туре «Уфа» много атаковала, хоть и уступила, имела неплохие моменты. В ее ситуации это уже прогресс, видно, что команда перестраивается и еще не потеряла надежды выбраться со дна турнирной таблицы. Матч с «Тамбовом» вполне может стать в этом смысле отправной точкой. Эта команда как раз находится прямо перед зоной вылета. Хозяева будут очень мотивированы. Думаю, они способны взять три очка на своём поле. Но большого количества голов тут быть не должно».