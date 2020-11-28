«Урал» — «Сочи»: прогноз Александра Бубнова на матч чемпионата России 29 ноября
Экс-игрок «Спартака», а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 16-го тура чемпионата России «Урал» — «Сочи», который состоится 29 ноября в Екатеринбурге.
Ставка: победа «Урала» за 3.20, тотал матча больше 2.5 мяча за 2.25.
«У «Урала» сейчас оптимальный состав, к тому же матч состоится в Екатеринбурге — это хорошая возможность набрать три очка и оторваться от зоны переходных матчей. «Сочи» тоже наверняка приедет за тремя очками, потому жду в Екатеринбурге открытой игры. Гости в последнее время постоянно забивают и пропускают, а Бикфалви с Погребняком хороши. Думаю, мы увидим здесь как минимум три мяча. Шансы хозяев на победу, как мне кажется, всё-таки выше. Поставлю на них».
- 28 ноября 2020
-
20:45
-
20:30
-
20:15
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:40
-
18:36
-
18:20
-
18:10
-
18:05
-
18:00
-
17:50
-
17:40
-
17:20
-
17:09
-
17:00
-
16:50
-
16:40
-
16:20
-
16:10
-
16:00
-
15:50
-
15:40
-
15:20
-
15:10
-
15:05
-
15:00
-
14:50
-
14:40
-
14:30
-
14:20
-
14:20
-
14:15
-
14:10
Партнерский контент