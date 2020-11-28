«Урал» — «Сочи»: прогноз Александра Бубнова на матч чемпионата России 29 ноября

Экс-игрок «Спартака», а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 16-го тура чемпионата России «Урал» — «Сочи», который состоится 29 ноября в Екатеринбурге.



Ставка: победа «Урала» за 3.20, тотал матча больше 2.5 мяча за 2.25.



«У «Урала» сейчас оптимальный состав, к тому же матч состоится в Екатеринбурге — это хорошая возможность набрать три очка и оторваться от зоны переходных матчей. «Сочи» тоже наверняка приедет за тремя очками, потому жду в Екатеринбурге открытой игры. Гости в последнее время постоянно забивают и пропускают, а Бикфалви с Погребняком хороши. Думаю, мы увидим здесь как минимум три мяча. Шансы хозяев на победу, как мне кажется, всё-таки выше. Поставлю на них».