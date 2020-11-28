Тайсон — Джонс: прогноз Дэвида Хэя на бой

Бывший чемпион мира по боксу в двух весовых категориях Дэвид Хэй рассказал об ожиданиях от поединка, в котором примут участие легендарные боксёры Майк Тайсон и Рой Джонс.
Ставка: победа Джонса за 2.81.
«Важно, что Джонс за последние 20 лет провёл 32 боя, а у Тайсона за это время было восемь поединков, три из которых он проиграл. Мне кажется, что Тайсон может напоминать себя прежнего в течение 5-10 секунд, возможно, дважды за раунд. Но я не верю, что у него будет много взрывов. Вопрос в том, сколько времени на отдых ему понадобится после первого взрыва.
Я видел, как классно работает Тайсон на лапах и мешках. Но он взрывался только на протяжении двух-трёх секунд. Хочу увидеть, что будет, если он пустит в ход руки на 10 секунд.
У Джонса хорошая защита, он всё видит. Он должен видеть удары Тайсона, поскольку Майк старше и медленнее», — цитирует Хэя BoxingScene.
- 28 ноября 2020
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