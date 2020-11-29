«Арсенал» — «Вулверхэмптон»: прогноз Ильи Казакова на матч 10-го тура АПЛ в Лондоне

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 10-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Арсенал» — «Вулверхэмптон».



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.58.



«Матч пройдет в Лондоне. «Арсенал» — фаворит. Но он не настолько безоговорочный фаворит, как может показаться. Команда Артеты не очень уверенно играет в последних турах, что против «Лидса», что против «Астон Виллы».



«Вулверхэмптон» со своей стороны при португальском тренере стала крепкой и целостной командой. Она умеет добиваться того, что хочет. Исходя из линии, которую дает букмекерская контора «Винлайн», мне наиболее интересным показалась ставка на низовую игру.



Не рискну ставить на победу одной из команд, не знаю, уместно ли ставить на ничью. Здесь может случиться все, что угодно, так как играют соседи по турнирной таблице, а вот низ, мне кажется, это то, что надо. «Арсенал» не в форме и не в том идеальном состоянии, чтобы играть верховой матч. «Вулверхэмптон» на выезде не так то и часто играет верховые матчи».