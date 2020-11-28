Майк Тайсон — Рой Джонс: прогноз Романа Мазурова на бой 29 ноября 2020 года

Комментатор Роман Мазуров дал прогноз на бой Майк Тайсон — Рой Джонс — младший.

Ставка: победа Тайсона за 1.60.

«Майк Тайсон – легенда на все времена. Человек навсегда вписал свое имя золотыми буквами в историю бокса. Человек, стиль которого считается эталонным и нарицательным. Самый брутальный, самый жесткий, самый харизматичный и самый безжалостный боец своего времени, который стал самым молодым чемпионом мира в супертяжелом весе в истории бокса, самым молодым абсолютным чемпионом мира. Он был невероятно крут. Но затем вся его слава разбилась о тюремные сроки, скандалы, алименты и употребление запрещенных веществ. Свой последний поединок старина Майк провел аж в 2005 году, то есть 15 лет назад.



Рой Джонс тоже совершенно уникальный персонаж. Его техника, пластика, тайминг, инстинкты, те шоу, которые он закатывал в ринге, останутся на века. Кроме того, он памятен тем, что ходил вверх по категориям. И будучи бойцом второго среднего веса Рой стал чемпионом в супертяжах. Доселе такое не удавалось никому и вряд ли у кого-то получится повторить. Настолько крутым был Рой Джонс-младший. Но старость приходит совершенно неотвратимо и бьет по голове обухом. Вот это и произошло с Джонсом, который практически в одночасье лишился всех своих козырей и начал проигрывать и падать в нокауты от тех людей, с которыми в молодости даже в ринг не вышел бы.



Если бы этот поединок состоялся на пике обоих бойцов, то Майк Тайсон просто оторвал бы Рою Джонсу-младшему голову. В этом нет никаких сомнений. Сейчас совершенно иной коленкор. Тайсон не боксировал 15 лет. Да, мы видели его тренировки, он набрал форму и стучит по лапам. Рой Джонс наверное тоже тренируется и наверное тоже будет готов. Думаю, у Майка Тайсона, который является более массивным боксером и пребывающим в неплохой форме, чуть больше шансов забрать чемпионский титул».