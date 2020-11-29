«Урал» — «Сочи»: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча РПЛ

29 ноября «Урал» и «Сочи» встречаются в матче 16-го тура РПЛ. Начало матча — в 12:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».

Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей. Поставить на победу «Сочи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.48. Успех «Урала» оценён букмекерами коэффициентом 3.15. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.30.



Букмекеры не уверены, что матч РПЛ «Урал» — «Сочи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.44, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.62. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.48. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36.

Поставить на «обе забьют» можно за 2.08, на пенальти — за 2.45.