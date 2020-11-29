«Челси» — «Тоттенхэм»: когда начало матча, где будет трансляция

29 ноября состоится матч 10-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало матча — в 19:30 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».

Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.20. Успех гостей оценён букмекерами в 3.74. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.58.



Букмекеры считают, что матч АПЛ «Челси» — «Тоттенхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18 Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.68, гол Тимо Вернера идёт за 2.45, а гол Гарри Кейна — за 2.65.