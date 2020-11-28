Во сколько бой Майк Тайсон — Рой Джонс, дата и время боя по Москве, ставки, коэффициенты

В ночь с 28 на 29 ноября мск на арене Dignity Health Sports Park в Карсоне, штат Калифорния, состоится супербой между Майком Тайсоном и Роем Джонсом — младшим. Начало боя – не ранее 4:00 29 ноября по московскому времени. Посмотреть видеотрансляцию боя онлайн можно будет на сервисах Fite.tv и Go.triller. По телевизору бой двух легенд покажет телеканал «Рен ТВ».
По оценке букмекеров, фаворит — Майк Тайсон, поставить на его победу можно с коэффициентом 1.60. Это примерно 59% вероятности. Сделать ставку на успех Роя Джонса можно за 2.66 (34%). На ничью эксперты предложили коэффициент 12.50 (7%).
Для победителя боя приготовили специальный пояс Всемирного боксёрского совета (WBC). Этот пояс получил название Frontline Battle Belt («Пояс битвы на линии фронта»), а ещё на него нанесли надпись Black lives matter.
- 28 ноября 2020
-
22:00
-
21:59
-
21:56
-
21:45
-
21:30
-
21:28
-
21:00
-
20:45
-
20:30
-
20:15
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:40
-
18:36
-
18:20
-
18:10
-
18:05
-
18:00
-
17:50
-
17:40
-
17:20
-
17:09
-
17:00
-
16:50
-
16:40
-
16:20
-
16:10
-
16:00
-
15:50
-
15:40
-
15:20
-
15:10
-
15:05
-
15:00