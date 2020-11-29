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«Ростов» — «Динамо»: результат матча 28.11.2020 и сыгравшие коэффициенты букмекеров

«Ростов» — «Динамо»: результат матча 28.11.2020 и сыгравшие коэффициенты букмекеров
Ставки / Прогнозы 0

В матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» переиграл «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 4:1.

Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз оформил хет-трик, два мяча из трёх он забил с пенальти. Четвертый гол ростовчан в матче забил полузащитник Хорен Байрамян. Никола Моро с пенальти отыграл один мяч.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. В бригаду входили ассистенты Алексей Воронцов (Ярославль) и Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Иван Сиденков (Санкт-Петербург).

Поставить на победу ростовчан в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 3.04, 1000 рублей принесла бы 3040 рублей.

Тотал больше 2.5 мяча шёл за 2.49, «обе забьют» — за 2.12, пенальти — за 2.45.

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