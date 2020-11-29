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«Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Дениса Казанского на матч 10-го тура АПЛ

«Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Дениса Казанского на матч 10-го тура АПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч 10-го тура АПЛ «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 2.01.

«Оле-Гуннар Сульшеру будет крайне тяжело, так как его команда играет нестабильно, в отличие от соперника. «Саутгемптон» сейчас хорош. Команда не проигрывает уже семь матчей и поэтому так высоко находится в Премьер-лиге. Выше всех «манчестеров». Будет тяжело. В четырех из последних пяти матчей этой пары была ничья. Более того, в половине случаев была результативная ничья (2:2).

Надо сказать, что в атаке даже без Данни Ингса «Саутгемптон» все равно смотрится круто. Адамс и Уолкотт «вышивают» прямо скажем. «Манчестер», как я уже сказал, крайне нестабилен. Да, с «Истанбулом» была разминка, но что будет в Англии?

Можно предположить, что контратакующий футбол Сульшеру ближе и, возможно, так и придется играть, хотя по классу мы не должны сравнивать эти команды, но по текущей ситуации «Саутгемптон» вполне может давить.

В этой встрече жду упорной борьбы и повторения результативности. Обе забьют и тотал больше 2.5 мяча на южном берегу Англии просматривается очень неплохо исходя из всех общих факторов».

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