«Урал» — «Сочи»: прогноз Егора Титова на матч 16-го тура чемпионата России 29 ноября

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Урал» — «Сочи» в 16-м туре РПЛ.

Ставка: «Сочи» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.11.

Ставка: «Сочи» мне видится более интересной командой в сравнении с «Уралом» этого сезона. Сочинцы находятся выше в таблице, команды разделяет 8 очков. И «Сочи» всего трижды проиграл, это один из лучших показателей в лиге. Где-то не везло «Сочи», могли набрать больше очков. Взять хотя бы последнюю встречу с ЦСКА. Даже ближе к победе была команда Федотова. Если бы не Акинфеев, то все могло бы плохо для армейцев закончиться. Умеет «Сочи» строить игру в выездных встречах. Откровенно неудачно сыграли только с «Динамо» и «Зенитом». Да и исполнительское мастерство у игроков присутствует. К тому же Нобоа может вернуться, он уже был в резерве в прошлой игре. А это очень солидная прибавка.



А «Урал» в большинстве матчей выглядит бледно, особенно в атаке. Он зависим от лидеров. Если что-то не так с Бикфалви и Эль-Кабиром, то всё. На отдельные игры команда настраивается, но цельного, стабильного футбола команда не показывает.



Я здесь оттолкнусь от гостей. Много голов не жду, потому что «Урал» в этом сезоне не раскрывается почти никогда. Поэтому мой вариант — «Сочи» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча».