«Рубин» — ЦСКА: прогноз Павла Городницкого на матч 16-го тура РПЛ 29 ноября

Блогер Павел Городницкий дал прогноз на матч 16-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Рубин» — ЦСКА.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.75.

«Рубрика шок-контент: в ноябре «Рубин» ещё не забивал. Казанцы не воткнули ни «Химкам», ни «Ростову», ни даже «Енисею» в Кубке. Кажется, у Слуцкого проблемы. Впрочем, ЦСКА тоже не дружит с результативностью: в этом месяце у Гончаренко не случилось ни одного матча в РПЛ, где пробился бы ТБ (2.5). Да и недавний матч с «Фейеноордом» даёт понять: команда явно забуксовала в атаке.



По ставкам есть ровно два варианта.



1. Классический ТМ (2.5). На это указывает и статистика, и форма команд: одни вообще не забивают, другие закатывают, но мало. Плюс, армейцы наверняка чуть поберегут энергию перед решающей встречей в ЛЕ.



2. Непоражение ЦСКА + ТМ (3.5). Тут надежда на то, что Гончаренко всё же агрессивно постарается взять реванш у Слуцкого за обиднейшее домашнее поражение. Кэф неплохой, так что с тоталом можно чуть перестраховаться. Повторюсь: вряд ли они наколотят хотя бы три гола, не то что четыре».