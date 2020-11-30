«Спартак» — «Ротор»: какой счёт, как сыграли, кто выиграл, какие ставки зашли 29 ноября

29 ноября в Москве на стадионе «Открытие Арена» состоялся матч 16-го тура РПЛ. «Спартак» на своём поле нанёс поражение «Ротору» со счётом 2:0.



На 15-й минуте счёт открыл Александр Кокорин, который реализовал пенальти. Нападающий сам заработал 11-метровый удар. Он боролся за верховой мяч с Зурико Давиташвили, а грузинский полузащитник угодил локтем ему в лицо. После просмотра видеоповтора арбитр Николай Волошин назначил пенальти.



После этого обе команды имели моменты, но счёт изменился лишь в самой концовке. Второй мяч забил Самуэль Жиго.



Букмекеры считали фаворитом хозяев. Поставить на победу «Спартака» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.40: 1000 рублей принесла бы 1400 рублей. Успех «Ротора» оценивался букмекерами в 10.0. Ставки на ничью принимались за 5.30.



Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 2.15, «обе забьют — нет» за 1.85, а победа «Спартака» всухую — за 2.20. На пенальти давали 2.45.