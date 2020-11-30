«Лестер» – «Фулхэм»: прогноз Артура Петросьяна на игру АПЛ 30 ноября

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 10-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Лестер» – «Фулхэм».



Ставка: «Лестер» забьёт минимум 2 мяча за 1.60.



«Джейми Варди забил в Португалии на 95-й минуте, принёс «Лестеру» ничью и путёвку в плей-офф Лиги Европы за два тура до окончания группового этапа. Это, конечно, важно с психологической точки зрения.



Теперь главное успеть восстановиться и переключиться на скромный, но опасный «Фулхэм». Думаю, проблем возникнуть не должно – у Роджерса хороший ближайший резерв и «скамейка», на которой всегда есть кем усилить состав.



У Паркера команда, играющая с задором, – в последних трёх турах она забивала по два мяча и «Вест Брому», и «Эвертону», но регулярные проблемы в игре без мяча не исчезают. В игре с «Лестером», умеющим эффективно пользоваться подобными просчётами, это чревато», — сказал Петросьян.