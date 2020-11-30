Эксперты назвали фаворита РПЛ после завершения 16-го тура

В РПЛ завершился 16-й тур. После него в таблице троевластие: ЦСКА, «Зенит» и «Спартак» набрали по 32 очка. Далее идут «Ростов» (29), «Динамо» (27), «Ахмат» (25), «Локомотив» и «Сочи» (по 24). Эксперты назвали фаворита всего сезона.



По мнению букмекеров, главный претендент на победу в РПЛ в сезоне-2020/2021 – «Зенит». Поставить на титул команды Сергея Семака можно за 2.00. Пари на 1000 рублей принесёт 2000 рублей при удачном исходе.



Ниже эксперты оценили шансы ЦСКА и «Спартака». Коэффициент на победу команды Гончаренко — 3.50, а на красно-белых предлагают сделать ставку за 4.50. Среди претендентов также называют «Динамо» (20.00), «Локомотив» (50.00), «Ростов» (50.00) и «Краснодар» (150.00).



Самый высокий коэффициент букмекеры дают на чемпионство «Арсенала», «Урала», «Ротора», «Тамбова», «Уфы» и «Химок». Поставить на титул любой из этих команд можно за 9999.00.



В 17-м туре, который пройдёт 5-7 декабря, ЦСКА примет «Урал», «Зенит» сыграет с «Динамо», а «Спартак» на выезде ждёт «Сочи».