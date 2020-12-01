«Боруссия М» — «Интер»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Лиги чемпионов в Германии

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Боруссия М» — «Интер».

Ставка: тотал больше 1.5 гола во втором тайме за 1.83.

«Интер» в Лиге чемпионов — сплошная боль. Нужно добывать максимум в оставшихся поединках и надеяться на нужные результаты конкурентов. Иначе в лучшем случае придётся бороздить просторы Лиги Европы.



Разумеется, без невезения тут не обошлось. С «Шахтёром» имели подавляющее преимущество, упустили несколько бетонных моментов и ограничились нулевой ничьей. А с «Реалом» неделю назад просто обвидалились: чилийский полузащитник завёлся на ровном месте при счёте 0:1, получил два предупреждения за минуту, а в меньшинстве отыграться у мадридцев крайне сложно (0:2).



Накануне «нерадзурри» отвели душу на «Сассуоло», разгромив вторую команду Серии А со счётом 3:0. Конте сравнивает ситуацию с кораблём и штормом, вот только словесные игры никогда не были его сильной чертой. Болельщики «Интера» выступают за отставку специалиста (ладно хоть играть приходится без зрителей), которая наверняка уже состоялась бы, если б не огромная неустойка.



В общем, «нерадзурри» на столь нестабильном фоне нужно на заказ выигрывать в Мёнхенгладбахе. Тем удивительнее видеть котировки букмекеров, где наблюдается явный перевес в сторону гостей. Известных футболистов у итальянцев действительно больше, но непосредственно по качеству футбола «Боруссия» сейчас как минимум не хуже.



Плюс своё поле и психологическая устойчивость. Поражение не станет кошмаром, а ничья вообще с большой долей вероятности гарантирует попадание в плей-офф. Можно со спокойной совестью заниматься любимым делом: отдать территорию и караулить ошибки оппонента.



Учитывая постоянные привозы обороны «Интера» в нынешнем сезоне, рано или поздно немцы своего дождутся. Потому логичнее играть против линии. Мы бы выбирали между классической ставкой 1Х за достойный коэффициент 1.74 и тоталом второго тайма больше 1.5 мяча за 1.83.



Логика следующая: до перерыва миланцы могут атаковать с оглядкой на свои ворота, но во втором тайме придётся раскрываться. «Жеребятам» же нет смысла отказываться от агрессивного футбола с эффективным прессингом. Во-первых, он даёт результат. Во-вторых, есть право на ошибку. В-третьих, яркая игра повышает трансферную стоимость исполнителей, а для «Боруссии» это значимый фактор. Так что должно быть весело.