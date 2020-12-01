«Локомотив» — «Зальцбург»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Локомотив» — «РБ Зальцбург» в 5-м туре группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021.
Ставка: победа «Зальцбурга» за 1.65.
«У нас пятый тур Лиги чемпионов, и в заснеженную Москву приезжает «Зальцбург». Во многом решающий матч для московского «Локомотива» и для Марко Николича. «Локомотив» героически набрал два очка в матчах с «Атлетико». Где-то повезло и в Москве, и, конечно же, в Мадриде. «Локомотив» порой смотрелся настоящей командой, очень сплочённой, но и повезло, что не пропустил.
Это во многом определяющий матч, так как у «Зальцбурга» очков меньше. Если команда хочет продолжать выступление в Европе, а «Зальцбург» наверняка хочет, то надо победить в Москве «Локомотив». В последнем туре «Зальцбург» удивил, а может, и нет, своей суперрезультативностью, забив восемь мячей. Опять в порядке Собослаи, опять в порядке группа атаки «Зальцбурга».
Если вы смотрели матчи «Зальцбурга» против «Баварии», то согласитесь, что команда играла очень смело. Особенно в матче в Мюнхене, в котором она хоть и проиграла со счётом 1:3, но создала огромное количество моментов. Если бы не Нойер, то «Зальцбург» мог бы и не уступить в той встрече. «Зальцбург» — смелая, агрессивная и в чём-то безбашенная команда. 2:2 в Австрии не должны вводить в заблуждение, что с этим «Зальцбургом» легко и просто в домашней встрече, поэтому «Зальцбург» заставит «Локомотив» играть по максимуму.
Сложно нынешнему «Локомотиву» с его графиком и тем, как он перелетал из Мадрида, плюс поездка в Грозный, которая отняла много сил, и потеря Антона Миранчука. Вместе в сборной были — Алексей заболел ковидом, а про Антона говорят, что просто простуда. Согласитесь, что-то утаивают.
Без Миранчука, без созидательной игры «железнодорожникам» против «Зальцбурга» будет тяжело.
Хотелось бы выглядеть патриотом и верить в благоприятный результат для «Локомотива», но, честно говоря, нынешний «Зальцбург» и то, что я видел в игре против «Баварии», как-то настраивает на не совсем позитивный результат. Особенно когда дело касается решающих матчей, то клубы РПЛ всё время прячут свои лучшие качества куда-то в угол и потом посыпают голову пеплом.
Поэтому мой прогноз на матч «Локомотив» — «Зальцбург» — победа австрийского клуба за 1.66. Даже букмекеры не верят в «Локомотив», и почему я должен не соглашаться с букмекерами? Вы можете не соглашаться со мной и моим прогнозом, но мне кажется, что в решающем матче «Зальцбург» обыграет «Локомотив», — сказал Генич.
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