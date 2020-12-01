«Локомотив» — «Зальцбург». Прогноз на матч ЛЧ: Гильерме пропустит, Зе Луиш даст надежду

1 декабря состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» — «Ред Булл Зальцбург». Начало игры — в 20:55 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Зальцбурга» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.62. Успех «Локомотива» оценён букмекерами коэффициентом 5.60. Поставить на ничью предлагают за 4.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Локомотив» — «Зальцбург» 01.12.2020

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Локомотив» — «Зальцбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.24. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.45. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.66.

«Локомотив» — «Зальцбург»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 1 декабря 2020 года

Четыре тура группового этапа еврокубков позади. Российские клубы до сих пор обходятся без побед. «Зенит» и «Краснодар» отвалились от борьбы за плей-офф Лиги чемпионов, ЦСКА всерьёз рискует завершить борьбу в Лиге Европы через пару недель. А вот «Локомотив» в деле: третье место в квартете с сохранением кое-каких шансов на топ-2.

«Брюгге» — «Зенит». Прогноз букмекеров: Семак и компания залягут на дно Лиги чемпионов Только победа сохранит зенитовцам шансы на евровесну. Вот только нужно ли это питерцам?

1 декабря в Москве «железнодорожники» проведут матч года. На «РЖД-Арене» сразятся с «Ред Булл Зальцбург», начало — в 20:55 мск. На кону евровесна и солидные призовые УЕФА, ведь даже за ничью на групповом этапе Лиги чемпионов клубы получают € 900 тыс. За победу — вообще € 2,7 млн.



Расклад простой: три очка в четырёх турах. Проиграли только «Баварии», да и то на тоненького (1:2). И три ничьи на любой вкус — 2:2 с «Ред Булл Зальцбург», 1:1 и 0:0 с «Атлетико». Во всех случаях соперники смотрелись предпочтительнее и создали больше. Где-то выручал Гильерме, где-то везло. Впрочем, это уже детали.



«Бавария» обеспечила себе первое место в группе и сыграет в Мадриде без нескольких ключевых исполнителей: не будет Нойера, Левандовски, Толиссо и Горецки, а Киммих с Дэвисом травмированы. Вероятности осечки подопечных Диего Симеоне понизилась. Тем не менее шансы на выход в плей-офф ЛЧ сохраняются. У «Атлетико» пять баллов, у РБЗ — один.

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Соответственно, поражение опускает «Локо» на последнюю строчку, ничья оставляет фаворитом в борьбе за путёвку в Лигу Европы, победа делает шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов реальными. Букмекеры в подопечных Марко Николича не верят от слова совсем. На победу австрийцев дают около 1.60.



Это при том, что они будут играть на чужом поле и зацепили всего одну ничью при трёх поражениях. Вот только спорить тут сложно сразу по нескольким причинам. Во-первых, москвичи в девяти последних матчах добыли одну победу. С горем пополам в меньшинстве с пенальти обыграли тульский «Арсенал» (1:0), который до сих пор находится в зоне стыков.



Во-вторых, «быки» в полном порядке. Очков у них действительно мало, хотя по качеству футбола могут дать фору многим более именитым клубам. Строго говоря, им как раз сильно не везло. Превзошли «Локомотив» на своём поле, в концовке пропустили решающий мяч от «Атлетико», дважды были близки к набору очков с «Баварией».

«Локомотив» — «Зальцбург». Прогноз: главный матч года для Кикнадзе, Николича и Гильерме У «железнодорожников» одна победа в девяти последних матчах. И реальные шансы на выход из группы.

На днях появился и третий аргумент. Кадровые проблемы из просто серьёзных стали угрожающими. Фёдора Смолова, Дмитрия Баринова и Михаила Лысова нет довольно давно, тут всё понятно. Плюс проблемы с коронавирусом, причём точных данных до сих пор нет. А неофициальная информация в СМИ разнится.



Вроде бы Гжегож Крыховяк точно подхватил COVID и на поле не выйдет, а вот по Антону Миранчуку (официально у него простуда, из-за которой не полетел в Грозный) и Даниилу Куликову данные на момент написания текста расходились. А ведь это футболисты середины поля, где выбор и так был не шибко внушительный. Даже если не сыграет только поляк, центральная ось непременно просядет.



До появления точной информации лезть в исход опасно, а вот ставки на статистику выглядят любопытно. Во-первых, «Локомотив» в Лиге чемпионов по умолчанию не действует первым номером. Он чётко понимает свой уровень, отдают территорию и использует контратаки. Великолепное состояние Зе Луиша позволяет довольно эффективно использовать лонгболлы. Мощный нападающий всегда классно цеплялся за забросы и нагружал защитников.

«Атлетико» — «Бавария». Прогноз: Мюллер и Боатенг снова помогут «Локомотиву» в ЛЧ Мадридцев устроит ничья, а раскрываться даже с экспериментальным составом «Баварии» очень опасно.

Кроме того, возможная ничья хозяев полностью устроит. А вот «Зальцбургу» нужна только победа. Гости и без того старались играть в атаку даже с «Баварией» и «Атлетико». А уж с оппонентом попроще при такой турнирной ситуации их территориальное преимущество вопросов не вызывает.



Потому ИТБ 53.5% владения мячом «Зальцбурга» за 1.83 выглядит подарком. Австрийцы не убирают ногу с педали газа даже в концовке, прижиматься к воротам и оборонять счёт не в их правилах. А российский клуб в четырёх турах Лиги чемпионов в среднем владел мячом 37,2% времени. У подопечных Джесси Марша, для сравнения, это показатель равняется 50,5%.



Альтернатива — П2 по угловым с форой (-2.5) за 1.99. Марко Николич постарается насытить центральную зону. РБЗ придётся часто использовать фланги, благо что в этих зонах у «железнодорожников» периодически возникают проблемы. Раз так, корнеров должно быть достаточно.

«Боруссия М» — «Интер». Прогноз: Лига чемпионов — не для Конте. Очередной провал итальянца «Нерадзурри» сохранят призрачную надежду на плей-офф только при победах в оставшихся матчах.

В то же время списывать москвичей раньше времени не стоит. При всей организованности игры и любви к высокому темпу проблемы австрийцев в обороне вопросов не вызывают. Уровень исполнителей в защите откровенно скромный, а вратарь, на наш взгляд, вообще входит в число худших на групповом этапе ЛЧ. Моменты у того же Зе Луиша наверняка появятся.



Так что «обе забьют» за 1.66 смотрится нормально, можно даже рассмотреть «обе забьют + тотал больше 2.5 гола» за 1.97. Этот вариант доезжал во всех матчах «быков» в Лиге чемпионов. Даже с учётом квалификационного раунда. Если же брать только групповую стадию, везде заходила ставка ОЗ + ТБ 3.5 мяча. На неё дают аж 2.83, но тут риск, конечно, гораздо выше. Если не верите в атаку Николича, изучите ТБ 3 гола за 1.96 с расчётом.

Прогноз и ставки на матч 5-го тура Лиги чемпионов «Локомотив» — «Зальцбург» 1 декабря 2020 года

«Локомотив» по умолчанию действует в Лиге чемпионов вторым номером, а «Зальцбург», напротив, даже с грандами старался играть в атаку. Сейчас же хозяев устроит ничья, тогда как гостям нужна только победа. Похоже, территориальное преимущество австрийцев окажется внушительным, а потому их индивидуальный верх по проценту владения мячом выглядит надёжным вариантом. Планка установлена довольно низко.

Ставка №1: ИТБ 53.5% владения мячом «Зальцбурга» за 1.83.

Ставка №2: тотал больше 3 мяча за 1.96.