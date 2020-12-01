«Локомотив» — «Зальцбург»: ставка Александра Вишневского на игру Лиги чемпионов 1 декабря

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Локомотив» — «РБ Зальцбург».



Ставка: гол после 77-й минуты за 1.88.



«Турнирное положение диктует обеим командам необходимость играть на победу. «Локомотиву» надо победить, чтобы навязать мадридскому «Атлетико» борьбу за второе место в группе. «Зальцбургу» же победа нужна, чтобы обойти «Локомотив» в борьбе за третье место в группе, а дальше при удачном раскладе побороться и за второе. При этом «Зальцбург» — явный фаворит матча (коэффициент 1,65 на чистую победу), даже играя в Москве. Австрийский чемпион показывает очень результативную игру. В четырех матчах Лиги чемпионов «Зальцбург» имеет разницу мячей 7-14, а в 9 играх национального чемпионата у него 34 забитых мяча и 10 пропущенных.



Против настолько открытой команды «Локомотиву» вряд ли получится закрыться, плюс железнодорожникам и самим надо идти вперед в поисках первой победы российских клубов в групповом этапе еврокубков и солидных премиальных. Каким бы ни был счет на табло, он всегда будет кого-то не устраивать. Поэтому тут налицо все шансы на голы в концовке игры, когда кто-то пойдет вперед большими силами и количество голевых моментов у ворот обеих команд наверняка возрастет. Я поставлю на то, что в Черкизово будет гол после 77-й минуты», — сказал Вишневский.

«Локомотив» — «Зальцбург». Прогноз на матч ЛЧ: Гильерме пропустит, Зе Луиш даст надежду У «железнодорожников» одна победа в девяти последних матчах. И большие кадровые проблемы.