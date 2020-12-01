«Локомотив» — «РБ Зальцбург»: прогноз Дмитрия Симонова на матч Лиги чемпионов в Москве

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Локомотив» — «РБ Зальцбург».



Ставка: победа «Локомотива» с форой (+1) за 1.83.



«В этой Лиге чемпионов «Локомотив» выглядит лучше остальных российских клубов — три ничьи и лишь одно поражение, да и то с разницей в один мяч от «Баварии». В Зальцбурге «Локо» заслуженно заработал ничью. В этой связи перекос коэффициентов в сторону «Зальцбурга» как гостя России выглядит, на мой взгляд, чрезмерным. И возможность поставить на хозяев с форой является для меня привлекательной.



Кроме того австрийцы суперрезультативная команда, которая забивает всем соперникам, но при этом много пропускает. У меня нет больших сомнений, что «Локо» пропустит. Но должны и забить — открытый стиль игры соперника и домашние стены должны этому поспособствовать. Правда, всплывают нехорошие воспоминания о прошлой осени, когда «Локо» дома уступил «Байеру» в решающей встрече и не прошёл в евровесну. Но мне кажется, Марко Николич максимально мотивирует и подготовит команду к данному матчу и не провалится», — сказал Симонов.

«Локомотив» — «Зальцбург». Прогноз на матч ЛЧ: Гильерме пропустит, Зе Луиш даст надежду У «железнодорожников» одна победа в девяти последних матчах. И большие кадровые проблемы.