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«Локомотив» — «РБ Зальцбург»: прогноз Дмитрия Симонова на матч Лиги чемпионов в Москве

«Локомотив» — «РБ Зальцбург»: прогноз Дмитрия Симонова на матч Лиги чемпионов в Москве
Ставки / Прогнозы 0

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Локомотив» — «РБ Зальцбург».

Ставка: победа «Локомотива» с форой (+1) за 1.83.

«В этой Лиге чемпионов «Локомотив» выглядит лучше остальных российских клубов — три ничьи и лишь одно поражение, да и то с разницей в один мяч от «Баварии». В Зальцбурге «Локо» заслуженно заработал ничью. В этой связи перекос коэффициентов в сторону «Зальцбурга» как гостя России выглядит, на мой взгляд, чрезмерным. И возможность поставить на хозяев с форой является для меня привлекательной.

Кроме того австрийцы суперрезультативная команда, которая забивает всем соперникам, но при этом много пропускает. У меня нет больших сомнений, что «Локо» пропустит. Но должны и забить — открытый стиль игры соперника и домашние стены должны этому поспособствовать. Правда, всплывают нехорошие воспоминания о прошлой осени, когда «Локо» дома уступил «Байеру» в решающей встрече и не прошёл в евровесну. Но мне кажется, Марко Николич максимально мотивирует и подготовит команду к данному матчу и не провалится», — сказал Симонов.

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У «железнодорожников» одна победа в девяти последних матчах. И большие кадровые проблемы.
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