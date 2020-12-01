«Атлетико» — «Бавария»: ставка Максима Калиниченко на игру Лиги чемпионов

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «Бавария».



Ставка: победа «Баварии» за 3.95.



«Встречаются лидеры группы. Мюнхенцы уже гарантировали себе выход в плей-офф, набрав 12 очков. А вот «Атлетико» хоть и идёт вторым, но имеет всего пять баллов в активе. «Локомотив» имеет шансы его догнать. У «железнодорожников» три набранных очка.



Но это теория. Конечно, у «Атлетико» намного больше шансов выйти из группы. «Локомотив» хоть и смог устоять в двух матчах с мадридцами, сыграв вничью, но ему тоже ещё предстоит игра с «Баварией». Я думаю, москвичи вряд ли проведут её лучше, чем «Атлетико».



Прошлая встреча «Атлетико» и «Баварии» имела ещё какую-то интригу и загадочность. Ожидалась яркая борьба, много голов и неожиданная развязка. Но всё получилось более предсказуемо. «Бавария» просто победила без шансов для «Атлетико» — 4:0.



Но в их ответном матче, я считаю, на удивление высокий коэффициент на победу «Баварии». Почти не верят букмекеры в её выигрыш и считают очевидными фаворитами мадридцев. Конечно, велика вероятность, что мюнхенцы не сыграют основным составом в этом матче. Нужно учитывать сложный график, а также гарантированный выход в плей-офф у немецкой команды.



Но я всё равно сомневаюсь, что такой статусный матч «Бавария» проведёт спустя рукава. Конечно, мотивации для победы такой сильной, как у «Атлетико, у неё нет. Однако поражение сейчас будет совсем не кстати для команды Флика.



Даже с учётом того, что «Бавария» приезжает в Мадрид, я считаю её фаворитом матча. Верю в мюнхенцев и предлагаю поставить на их победу», — сказал Калиниченко.

«Атлетико» — «Бавария». Прогноз: Мюллер и Боатенг снова помогут «Локомотиву» в ЛЧ Мадридцев устроит ничья, а раскрываться даже с экспериментальным составом «Баварии» очень опасно.