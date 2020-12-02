«Краснодар» — «Ренн»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Краснодар» — «Ренн» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: 2-3 гола в матче за 1.80.



«Краснодар» в последнем домашнем матче сыграет с «Ренном». В этой группе все предельно понятно: «Челси» и «Севилья» убежали далеко вперёд, а «Краснодар» и «Ренн» будут решать, кто займёт третье место. Кому из этих клубов это больше надо — тоже большой вопрос.



У «Краснодара» чудовищная ситуация в чемпионате России. И она ещё усугубляется неудачной игрой, как в последнем туре с «Химками». Как сыграет «Краснодар» сейчас, не знает никто. Ни болельщики, ни Сергей Галицкий, ни даже тренер Мурад Мусаев. Мусаев психует, рефлексирует, получает ненужные красные карточки на ровном месте.



Какая-то компенсация, наверное, может прилететь «Краснодару». За тот же результат с «Севильей», где «Краснодар», может быть, заслужил ничью. Но ничья не пришла — значит недоработали.



Матч против «Ренна» — важнейший. У «Ренна» свои заботы, свои проблемы. Основной нападающий получил травму. Вряд ли стоит ожидать обоюдоострый футбол. Здесь будет игра на результат, тактическая борьба. При этом вполне допускаю обмен забитыми мячами. Ни «Краснодару», ни «Ренну» пока недостаёт опыта этой Лиги чемпионов.



Я думаю, что интересный вариант на эту встречу «2-3 гола в матче». Ничья 1:1, победа той или иной команды 2:1 или 2:0. Почему нет? Вариант вполне играбельный», — сказал Генич.

«Краснодар» — «Ренн». Прогноз: а что если Кайо, Мартынович и Газинский сыграют на ноль? «Краснодар» за всю осень не пропустил только от «Тамбова», но у французов проблем не меньше.