«Манчестер Юнайтед» — «ПСЖ»: прогноз Георгия Черданцева на матч Лиги чемпионов в Англии

Популярный футбольный комментатор и ведущий «Матч ТВ» Георгий Черданцев сделал прогноз на матч “Манчестер Юнайтед” – «ПСЖ».
Ставка: гол Кавани за 3.05.
«Сложная ситуация в группе. “Юнайтед” нужно играть на победу. Потому что в последнем туре предстоит играть в Германии с “Лейпцигом”. И это, видимо, будет прямой стык за выход в плей-офф Лиги чемпионов.
На исход этого матча (как и на события вроде “обе забьют” или “обе забьют — нет”) играть очень сложно. Как мы с вами видим, матчи без зрителей проходят по совершенно невероятному сценарию. Что бы там ни было, прогнозировать непросто.
Тем не менее в этом матче я вижу перспективной и интересной фигуру Эдинсона Кавани. Он в течение семи лет выступал за «ПСЖ», а сейчас перешёл в “Манчестер”. Довольно спорный трансфер, и не все болельщики «МЮ» с радостью приняли эту новость.
Но Кавани только что провёл великолепную игру за свой новый клуб, получил очень яркие отзывы в прессе. Так, Гарри Невилл (один из главных экспертов английского телевидения) сказал, что Эдинсон Кавани — это лучший нападающий, который играл в “Манчестер Юнайтед” за долгие последние годы.
Поэтому я думаю, что мотивация у Кавани будет высоченная. Процентов 99, что он сыграет в стартовом составе. Ну и «МЮ» нужно играть на победу. Поэтому я остановлюсь на варианте с голом Эдинсона Кавани», — сказал Черданцев.
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