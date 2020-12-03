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«Динамо» Р – «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

«Динамо» Р – «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ
Ставки / Прогнозы 0

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Динамо» Рига – «Трактор».

Ставка: ничья за 4.84.

«По ходу этого сезона сложилось ощущение, что Челябинская область представляет собой замкнутую хоккейную систему. То есть туда невозможно что-то закачать так, чтобы с другой стороны столько же не вышло. И наоборот, стоит оттуда что-то забрать, как с противоположной стороны хапают ровно столько же. То есть самый большой провал у «Магнитки» был тогда, когда «Трактор» крошил всех, кто попадался ему под руку. Но стоило магнитогорцам пока ещё даже не взлететь, а всего-то приподнять голову, как у челябинцев всё полетело в тартарары. И вот их уже топчет «Нефтехимик», которого, в свою очередь, топчет вся остальная КХЛ. Вот уже «Трактор» не может забросить в Нижнем Новгороде, а параллельно в Москве «Магнитка» наваливает полную авоську динамовцам.

Но как раз с этой точки зрения шансы у «Трактора» в Риге есть. Потому что «Магнитка» параллельно будет играть со СКА, а там точно всё будет непросто. Да и вообще «Трактор» по жизни играет с рижанами неплохо, имея более чем двукратное превосходство по количеству побед в междусобойчиках. Но тот факт, что у челябинцев явный игровой кризис, ведь тоже никуда не денешь. Достаточно ли будет того потенциала, что остался, для каких-нибудь очков из Риги. Ой, не факт!

Но на стороне челябинцев календарь, который заставляет «краповых» играть два матча подряд – сперва с «Трактором», а на следующий день с «Северсталью». Скудра, конечно, не тот человек, который будет мыслить стратегически, но в любом случае подспудно рижане не станут играть на разрыв аорты, поскольку тогда им не восстановиться.

Как ни крути, получается ничья. Дальше будет случайность, но мне кажется, что второе очко всё-таки наберут хозяева», — сказал Лебедев.

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