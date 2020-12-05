Эррол Спенс – Дэнни Гарсия: прогноз Николая Валуева на бой 6 декабря 2020 года

Известный в прошлом боксёр Николай Валуев дал прогноз на бой Эррол Спенс – Дэнни Гарсия в полусреднем весе, на кону которого будут стоять чемпионские пояса по версиям WBC и IBF.



Ставка: победа Спенса по очкам за 1.67.



«В первой декаде декабря в США мы сможем наблюдать знаковый поединок в полусреднем весе – Эррол Спенс будет отстаивать два пояса в бою с Дэнни Гарсией – IBF и WBC. Он уже не раз защищал пояса, хотя пояс WBC будет защищать впервые.



Дэнни Гарсия не менее опытный, чем Эррол Спенс будет ему противостоять. Они оба американцы, но разница в стиле, безусловно, есть. Оба обладают мощнейшим боксёрским арсеналом, имеют огромный послужной список. Помимо этого, у Спенса богатое любительское прошлое, он левша, а Дэнни Гарсия – правша.



Арлингтон – родной город Спенса будет незримо ему помогать. Да, пандемия коронавируса вносит свои коррективы в зал, не будет, как уже привычно, зрителей, но, тем не менее, родные стены помогают. Причём Эррол Спенс сейчас хочет доказать всему миру, что та автокатастрофа, в которую он попал в 2019 году, нисколько на него не повлияла. Для нас эта информация закрытая, неизвестно, как он восстановился.



У Дэнни Гарсии не менее важные аргументы в свой адрес. Он готов подтверждать свои намерения своей филигранной техникой, отношением к делу и запредельной мотивацией, чтобы отобрать эти два пояса у Спенса.



Посмотрим, как будут развиваться события, это интереснейший бой, который надо обязательно посмотреть. Скорее всего, это будет достаточно длительный поединок, может даже, переходящий во всю дистанцию, где раздельным решением судей, на мой взгляд, победа будет за Спенсом».