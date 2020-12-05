«Локомотив» — «Рубин»: прогноз Владислава Батурина на матч 17-го тура РПЛ в Москве

Комментатор Владислав Батурин дал прогноз на матч чемпионата России «Локомотив» — «Рубин».
Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.69.
«В последних двенадцати встречах во всех турнирах прошёл всего один верховой результат.
«Локомотив» очень сильно огорчил себя и всех нас откровенно слабой игрой против «Зальцбурга». Понятно, что существуют кадровые проблемы, есть травмированные, но всё равно, когда тебя возит на своём поле клуб из Австрии — неприятно.
«Рубин» — интересная и непредсказуемая сейчас команда, она переживает «синдром роста», она опасна для всех и даже для себя, так как не может контролировать ситуацию в короткую и тем более в длинную на стабильные проценты, но зубы у неё уже прорезались и, возможно, скоро вырастут клыки.
Прогноз на этот матч, для меня дело непростое, но долг зовёт, надо, и я, считая, что сейчас «Рубин» лучше и свежее, а «Локомотив» усталый, с кадровыми проблемами, но надеюсь злой, поставлю на упорную, вязкую игру, в которой не будет забито много голов».
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