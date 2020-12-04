Шведского футболиста обвинили в договорном матче. Он специально получил жёлтую карточку

В Швеции набирает обороты скандал с договорными матчами. Одного из футболистов «Эльфсборга» обвинили в том, что в мае 2019 года в одном из матчей он специально получил жёлтую карточку.



Имя игрока не называют, зато известно, что за предупреждение футболист получил 300 тыс. шведских крон (примерно $ 35 тыс.). Эти деньги заплатили ему люди, которые делали ставки на желтую карточку именно этого игрока. Таким образом, футболист нарушил закон об азартных играх Швеции. В деле есть ещё два фигуранта, их имён не называют, но им уже предъявили обвинения.



Кроме того, полиция раскрыла целую сеть по организации договорных матчей. В её центре был футболист клуба третьего шведского дивизиона «Сёдра Гёталанд». По версии следствия, с его участием организовали как минимум 6 договорных матчей. Все они прошли с апреля по август 2019 года.