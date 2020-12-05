«Атлетико» — «Вальядолид»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 12-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Атлетико» — «Вальядолид».
Ставка: победа «Атлетико» в один мяч за 3.13.
«Вальядодид» в последних трёх турах был очень хорош как по игре, так и по результатам (семь набранных очков с выигрышами у «Атлетика» и «Гранады»). Думаю, что бело-фиолетовым по силам доставить проблемы мадридскому «Атлетико», который в середине недели провел тяжёлый матч с «Баварией» и лишился победы после того, как на замену вышли основные футболисты «Баварии». Более того, теперь Диего Симеоне надо держать в голове матч в Австрии в середине следующей против «Зальцбурга», где на кону будет стоять выход в плей-офф Лиги чемпионов. При этом до сих пор не вернулся в строй после коронавируса Луис Суарес, и Жоау Фелиш остался без номинальных форвардов в качестве кандидатов на роль своего напарника в атаке.
С учётом всего этого мне кажется, что «Атлетико» победит, но очень скромно, в один мяч. Ставка на конкретную разницу мячей всегда рискованная, но с таким высоким коэффициентом, как 3.13, мне вполне нравится ставка на победу «Атлетико» с разницей в один мяч. Самыми вероятными исходами тут выглядят 1:0 и 2:1".
- 5 декабря 2020
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