«Салават Юлаев» — «Динамо» Москва: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Салават Юлаев» — «Динамо» Москва.

Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы за 1.83.

«Встречаются две нестабильные команды. Два последних матча московского «Динамо» говорят сами за себя. Это 2:6 у себя дома от «Металлурга» и 7:2 в гостях с «Автомобилистом». Это нужно уметь, чтобы за два дня получился такой разброс.



Одна из проблем «Динамо» — это вратари, поэтому из «Авангарда» был выменян Эмиль Гарипов. Возможно, в игре против «СЮ» мы увидим его дебют за бело-голубых. Если так произойдет, то имейте в виду, что у Эмиля с 1 ноября не было игровой практики.



«Салават Юлаев» в последнем матче уступил «Йокериту» (3:1). Но этот матч показательным считать нельзя. Финские власти отцепили шестерых игроков «СЮ», у которых было подозрение на коронавирус.

Скорее тут показательна победа над «Автомобилистом» (1:0 ОТ) и два одинаковых поражения от СКА, когда Уфа вела 2:0, но в овертайме проигрывала 2:3.



Взял бы тотал меньше 5.5 в основное время, за что дают кэф 1.83. Потому что верю, что Гарипов постарается очень хорошо дебютировать в «Динамо», а Уфа в последних матчах, несмотря на свои проблемы, надёжно играет в обороне».