Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Севилья» — «Реал» Мадрид: прогноз Василия Уткина на матч чемпионата Испании

«Севилья» — «Реал» Мадрид: прогноз Василия Уткина на матч чемпионата Испании
Ставки / Прогнозы 0

Российский спортивный журналист, блогер Василий Уткин дал прогноз на матч испанской Примеры «Севилья» — «Реал» Мадрид.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.84.

«В субботу в Испании состоится матч, в котором стоит ожидать обилие голов. Я имею ввиду матч «Севилья» — «Реал». Почему? Потому что обе команды вправе считать, что другая испытывает определенную слабость и они сами должны исправляться за прегрешения последней недели. «Севилье» за разгромное поражение от «Челси» в Лиге Чемпионов, а «Реалу» вообще за два поражения подряд.

Серхио Рамоса опять в обороне не будет. Без него «Реал» смотрится как Людовик без парика. Мне представляется, что в этом матче имеет смысл ждать достаточно открытой игры и тотал больше 2.5 голов — это минимум, на что можно рассчитывать».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020