«Севилья» — «Реал» Мадрид: прогноз Василия Уткина на матч чемпионата Испании

Российский спортивный журналист, блогер Василий Уткин дал прогноз на матч испанской Примеры «Севилья» — «Реал» Мадрид.
Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.84.
«В субботу в Испании состоится матч, в котором стоит ожидать обилие голов. Я имею ввиду матч «Севилья» — «Реал». Почему? Потому что обе команды вправе считать, что другая испытывает определенную слабость и они сами должны исправляться за прегрешения последней недели. «Севилье» за разгромное поражение от «Челси» в Лиге Чемпионов, а «Реалу» вообще за два поражения подряд.
Серхио Рамоса опять в обороне не будет. Без него «Реал» смотрится как Людовик без парика. Мне представляется, что в этом матче имеет смысл ждать достаточно открытой игры и тотал больше 2.5 голов — это минимум, на что можно рассчитывать».
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