«Тоттенхэм» — «Арсенал»: прогноз Кирилла Дементьева на лондонское дерби в 11-м туре АПЛ

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч 11-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Тоттенхэм» – «Арсенал».

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.95.

«Очень принципиальное противостояние. Я бы его даже назвал одним из главных лондонских дерби. На данный момент команды выделяются надежной игрой в обороне. Понятно, что у «Тоттенхэма» есть сумасшедшая связка Кейн — Сон, но работает она в основном на контратаках. «Арсенал» может не позволить раскрыться потенциалу этих игроков.



Самое интересное, что матч рискует получиться более открытым и результативным именно из-за обоюдно неплохой игры в обороне. Ведь кому-то придется сделать первый шаг. Предлагаю ставку на тотал больше 2.5».