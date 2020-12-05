«Зенит» — «Урал»: прогноз Егора Титова на матч 17-го тура чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Зенит» — «Урал».

Ставка: «Зенит» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.45.

«Зенит» должен был обыгрывать «Брюгге», чтобы шансы оставались на еврокубковую весну. Но мы увидели, что «Зенит» наелся футболом больше всех. Он пожинает эти плоды сейчас. Не знаю, как он будет находить силы на концовку этого отрезка. Еще и постоянно кто-то выбывает. А тут четыре подряд выездных встречи было. Не знаю, сможет ли сейчас выйти Дзюба. Азмун не в форме. Ерохин подустал. Впереди все сложно. Но, по крайней мере, Ловрен вернется, это плюс.



Вообще, против «Урала» «Зенит» всегда играет хорошо, ни разу не уступил в чемпионате. Но в первом круге этого сезона «Урал» не проиграл дома. Да, сейчас игра в Петербурге. Но раньше был «Урал» Парфенова, который стремился играть сам, не закрывался. Сейчас «Урал» другой, куда более закрытый. И он будет ждать своего шанса в контратаке, большим числом людей будет обороняться.



Не жду обилия голов. Вряд ли «Зенит» уступит, но тяжело будет точно. Поставлю на «Зенит» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча».