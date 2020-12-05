«Челси» — «Лидс»: прогноз Алексея Смирнова на матч 11-го тура чемпионата Англии в Лондоне

Профессиональный гандикаппер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 11-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Челси» — «Лидс».

Ставка: тотал больше 1.5 гола в каждом тайме за 3.75.

«Челси» относится к числу тех редких команд, которым не сильно достается из-за матчей сразу в двух турнирах. Можно сказать, что у Фрэнка Лэмпарда есть два отличных состава. В этом мы могли убедиться, посмотрев прошедшую встречу против «Севильи» в рамках Лиги чемпионов. В АПЛ синие располагаются на третьем месте, отставая от «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» на два очка.



Команда Марсело Бьелсы продолжает показывать, что ей не страшно быть новичком. 12-я строчка таблицы и 14 очков за десять матчей – нормальный результат. В последних двух турах белые чудом не одолели «Арсенал»(0:0), а затем нанесли поражение «Эвертону» со счетом 1:0. В этих встречах «Лидс» нанес 48 ударов по воротам противников. Думаю, что и на этот раз гости не откажутся от такого желания давить на оппонентов.



Лондонцы пропускают не так много голов, но стоит отметить, что и соперники против них действуют чрезмерно аккуратно. От нынешнего «Лидса» я такого не ожидаю. Причем на фоне уверенных действий впереди у гостей достаточно шаткая оборона. Также нужно помнить, что в «Челси» огромная конкуренция среди нападающих, и сейчас это очень заметно. Назвал бы это жирным плюсом в пользу забитых мячей. Предлагаю поставить на ТБ (1.5) гола в обоих таймах".